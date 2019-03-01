В Азербайджане создается новый тип особо охраняемых природных территорий — геологические парки.

Как сообщает Trend, в связи с этим в закон «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» вносятся поправки.

Согласно новому дополнению к закону, геологические парки являются территориями, обладающими статусом природоохранного предприятия или организации, которые используются для природоохранных, просветительских, научных, культурных, туристических и других целей. На этих территориях находятся природные объекты, имеющие специальную геологическую, географическую, историческую и эстетическую важность.

Территории геологических парков относятся к особо охраняемым природным территориям республиканского значения. Геологические парки организуются по решению органа исполнительной власти на основании представления соответствующего государственного органа.

Отметим, что Глобальная сеть геологических парков ЮНЕСКО выступила с инициативой создания геологических парков в Азербайджане. После принятия поправок к закону предусматривается создание ряда геологических парков, в том числе геологического парка «Гобустанские грязевые вулканы».

Minval.az