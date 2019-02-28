Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

Этот очередной революционный указ, нацеленный на улучшение благосостояния населения, является важным элементом социального пакета. Поскольку решение проблемы кредитной задолженности населения позволит не только облегчить финансовую нагрузку, но и восстановить доверие к банковскому сектору, освободить должников от судебных разбирательств.

Предполагается, что указ охватит свыше 800 тысяч физических лиц, но кого именно он коснется, попробуем разобраться.

Здесь стоит выделить несколько основных моментов:

1) Первая часть указа распространяется на физических лиц, которые пострадали из-за девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Эти граждане смогут получить от правительства компенсацию.

Например, физическое лицо получило кредит в период до 21 февраля 2015 года на сумму до десяти тысяч долларов. До первой девальвации в пересчете на манаты сумма кредита составляла 7,8 тысячи манатов. После девальвации, когда курс доллара стал равен 1,05 маната, сумма кредита в манатном выражении достигла 10 500 манатов. В итоге кредитная нагрузка выросла на 2 700 манатов. Согласно указу, именно эту сумму в 2700 манатов в качестве компенсации получит гражданин. Если, на момент вступления в силу указа кредит еще не был погашен, то эту разницу правительство выплатит банку.

То же самое относится к кредитам, полученным до 21 декабря 2015 года [второй девальвации]. В этом случае гражданину компенсируют разницу между 7800 и 15500 манатами.

2) Вторая часть указа распространяется на все кредиты с просрочкой свыше 360 дней, взятые после первого января 2012 года на сумму до десяти тысяч долларов или 17 тысяч манатов. То есть, вторая часть указа главы государства распространяется как на долларовые, так и на манатные кредиты. При реструктуризации кредитов в иностранной валюте, они будут конвертированы в манатные кредиты.

В этом случае, для реструктуризации этих долгов банкам рекомендуется заключить новый кредитный договор на льготных условиях. При этом предлагаются следующие условия: договор заключается сроком на пять лет (с отсрочкой выплаты основного долга по кредиту в один год) и годовой процентной ставкой в один процент. При этом, все штрафы, процентные начисления и пенни по кредиту будут списаны.

3) Указ распространяется как на кредиты, полученные в банках, так и в небанковских кредитных организациях. Исключения составляют кредитные союзы.

4) Если между банками и заемщиками есть судебные разбирательства или даже принятые решения направлены на исполнение, то все они будут отозваны.

5) Если кредит был взят после 2012 года, но погашен до 2015 года, то никаких компенсаций не предусмотрено.

Азад Гасанли, Глава Русской службы новостей АМИ Trend.

Minval.az