Жители Свердловской области все реже женятся и выходят замуж, рассказала российскому интернет-порталу ngzt.ru замначальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова. По статистике за 2018 год, свои отношения зарегистрировали 30366 пар, что на 2576 меньше, чем в 2017-м.

Также по данным Управления ЗАГС по Свердловской области, в 2018 году много браков с иностранцами. В прошлом году их было зарегистрировано 2052.

Влияет и демографическая ситуация с мигрантами. На первом месте, по статистике, браки с гражданами Таджикистана ‒ таких в прошлом году было зарегистрировано 908. На втором ‒ с азербайджанцами, 207. На третьем и четвертом месте ‒ браки с гражданами Узбекистана и Казахстана (239 и 160 соответственно), а также Украины, 143. А из стран дальнего зарубежья можно назвать граждан Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Турции, Египта.

Minval.az