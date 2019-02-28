В четверг прошло очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана.

Как сообщает Trend, в ходе заседания были проведены обсуждения касательно создания нового новостного канала. С 11 марта по 11 апреля объявлен конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшерона.

Во время заседания было рассмотрено обращение по получению компанией MEDİAART лицензии на осуществление кабельного вещания. Было принято решение о выдаче данной компании бессрочной лицензии для кабельного вещания с количеством абонентов около 5000 человек.

Minval.az