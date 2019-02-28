Министерство сельского хозяйства Азербайджана назвало места проведения праздничных ярмарок в Баку на Новруз.
Как сообщили азербайджанскому интернет-порталу 1news.az в пресс-службе Минсельхоза, со 2 марта каждую субботу и воскресенье, а с 16 по 21 марта ежедневно ярмарки будут проходить по следующим адресам:
— Бинагадинский район – 7-й микрорайон, улица Кунанбаева;
— Хатаинский район – перекресток улицы Мазахира Рустамова с улицами Сараево и С.Ширвани;
— Гарадагский район – поселок Локбатан, улица 28 Мая, перед Олимпийской базой;
— Насиминский район – улица братьев Мардановых, перед домом №59;
— Наримановский район – проспект Фатали хана Хойского, у станции метро «Гянджлик»;
— Пираллахинский район – улица К.Рзаева, перед домом №14;
— Сабаильский район – улица Сейрана Мамедова, 6, улица Низами, 154, у Landmark;
— Хазарский район – поселок Мардакян, улица Сергея Есенина, второй переулок;
— Сабунчинский район – поселок Бакиханова, улица М.Фаталиева, перед домом №72;
— Ясамальский район – проспект Гусейна Джавида, парк перед зданием Академии Наук;
— Сураханский район – поселок Гарачухур, поселок Ени Гюнешли, жилой массив V;
— Низаминский район – улица Дж.Нахичеванского, 78, рынок 8-го километра, проспект Гара Гараева, 55/57, парковка перед т/ц «Орбита».