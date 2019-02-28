Рабочая группа по формированию системы оплаты труда и устойчивых социальных выплат, созданная распоряжением Кабмина от 4 декабря 2018 года и состоящая из представителей отдельных госорганов, провела очередное заседание, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Председатель Рабочей группы, замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли подчеркнул, что повышение с первого марта размера минимальной заработной платы до 180 манатов является важной мерой социальной защиты. В связи с повышением минимальной зарплаты, также должны быть увеличены и урегулированы ежемесячные должностные зарплаты.

Рассказывая о законопроекте «О системе оплаты труда госслужащих», Керимли отметил, что данный проект направлен на усовершенствование системы оплаты труда государственных служащих на основе новых подходов.

Закон будет определять правила, условия и размеры оплаты труда госслужащих, за исключением особого вида госслужбы. Этот проект совершенствуется на основании мнений и предложений. Затем на собрании была представлена информация о целях, охвате, применении системы оплаты труда.

На заседании также были обсуждены вопросы касательно повышения и регулирования ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, работающих в финансируемых из госбюджета сферах, чьи зарплаты регулируются Единой тарифной сеткой, и совершенствованию нового законопроекта.

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