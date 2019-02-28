«Диагноз, поставленный лицам, страдающим аутизмом, не будет изменяться и после 18 лет, этот диагноз останется до конца жизни».

Об этом Report сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

Он напомнил, что сейчас в законодательстве имеются критерии определения инвалидности: «Этим людям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет ставят диагноз аутизм. После этого возраста они не считаются лицами с ограниченными возможностями здоровья, им ставится другой диагноз, это влияет на жизнь того человека, его не берут на работу на рынке труда, возникают препятствия, когда они хотят найти свое место в обществе».

М.Керимли отметил, что принято решение внести изменение в существующие критерии, и готовится новый проект: «По проекту, лицам с аутизмом после 18 лет не будет ставиться другой диагноз, они будут регистрироваться с той же болезнью. Сейчас многие вопросы обсуждаются с министерством здравоохранения. В будущем будет обеспечено пожизненная регистрация больных аутизмом с этим диагнозом. Это изменит отношение к данным людям».

Minval.az