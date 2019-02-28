В Азербайджане лица в возрасте 20-40 лет пройдут вакцинацию против кори, в связи с чем министром здравоохранения подписан соответствующий указ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

В приказе, подписанном в целях предотвращения распространения данного заболевания, руководителям медицинских управлений и учреждений министерства здравоохранения поручено в марте-апреле 2019 года осуществить в Баку и других городах и районах республики, где зарегистрировано заболевание, мероприятия по иммунизации против кори среди населения в возрасте 20-40 лет. В документе говорится об организации бригад в амбулаторно-поликлинических учреждениях, создании соответствующих условий в медицинских учреждениях, где будет проведена вакцинация.

В то же время даны поручения по оказанию местным медицинским учреждениям методической помощи в осуществлении мер по иммунизации, обеспечению доставки вакцины против кори-краснухи на места.

Minval.az