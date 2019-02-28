1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман и изморось. Днем северо-восточный ветер сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 9-13, в Баку 3-5 и 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит днем 75-85, ночью 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром местами будут дожди. В горных районах возможен снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 7-11 градусов тепла. В горах ночью будет от 0-5 градусов, днем – 2-6 градусов тепла.

Minval.az