Отныне на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев местных жителей и туристов будет обслуживать только одна компания такси — ООО «Bakı Taksi Xidməti», сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Компания организует безопасные, комфортные пассажироперевозки по стандартным ценам таксометра от Международного аэропорта Гейдар Алиев в любую точку Баку и Абшеронского полуострова.

Для удобного принятия заказов клиентов внутри аэропорта установлен информационный стенд.

Контроль над работой такси на территории аэропорта усилен. Клиент платит только за расстояние по таксометру. Впервые в сфере услуг такси водители ООО «Bakı Taksi Xidməti» обеспечены униформой.

Также на работу принимаются лица, прошедшие специальный тренинг и владеющие иностранным языком для свободного общения с иностранными гостями. Также начал работать call-center компании «1848».

Minval.az