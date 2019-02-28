По последним данным, в результате верификации возраста, проведенной среди долгожителей Азербайджана, определен самый пожилой житель страны.

Об этом Trend сообщила директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Улдуз Гашимова.

«Наши исследования пока проводятся в южной части страны, поэтому мы может дать информацию о самом пожилом жителе этого региона. Согласно этим исследованиям, на данный момент самым пожилым жителем страны является 103-летняя жительница села Сутамурдов Лянкяранского района Мирзаде Джаббарова», — сказала Улдуз Гашимова.

По словам директора Института, во многих случаях возраст долгожителей, указанный в паспортах, не сходится с фактическим, и поэтому при исследовании долгожителей проводится верификация возраста.

Отметим, что в течение последних трех лет самым пожилым жителем Азербайджана (среди прошедших верификацию возраста) считалась жительница села Герметук Лянкяранского района 108-летняя Весме Мамедова. Она скончалась в 2018 году.

Minval.az