Российская актриса театра и кино Ольга Лерман прочла творение Насими «В меня вместятся оба мира». «Минвал» предлагает своим читателям насладиться стихами бессмертного поэта.
Российская актриса театра и кино Ольга Лерман прочла творение Насими «В меня вместятся оба мира». «Минвал» предлагает своим читателям насладиться стихами бессмертного поэта.
Дата: 2019/02/27 23:55
Раздел: Life-style, Азербайджан
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