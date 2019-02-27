Международная группа ученых провела исследование и обнаружила, что динозавры могли умереть из-за того, что на планете было много извержений вулканов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что исследование проводилось на Деканском плоскогорье в Индии с участием ученых из Лозаннского университета.

По данным специалистов, ряд извержений произошел около 66 млн лет назад. К тому же, ученые уверяют, что с Землей столкнулся гигантский метеорит. Даже этих факторов хватило, чтобы уничтожить всех проживающих на планете динозавров.

«Глубокие изменения в окружающей среде произошли достаточно быстро после этой вулканической фазы и напрямую угрожали выживанию многочисленных видов, среди которых были динозавры», — пояснили ученые.

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