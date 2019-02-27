Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил главе Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». Об этом Темрезов сообщил в своем Instagram.
Награда была вручена за вклад в упрочение межконфессионального мира и согласия
«В лидерах мусульманских религиозных организаций мы видим надежных партнеров, которые вносят огромный вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление ценностей традиционного ислама — религии мира и добра», — подчеркнул Рашид Темрезов.
Политик также сообщил, что вместе с муфтием КЧР Исмаилом-хаджи Бердиевым Аллахшукюр Пашазаде проведет в Черкесске заседание Высшего религиозного Совета мусульман Кавказа, для участия в котором в город приехали муфтии из регионов юга России.
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Для меня большая честь принимать сегодня в Карачаево-Черкесии Главу Управления мусульман Кавказа уважаемого Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Вместе с муфтием Карачаево-Черкесии Исмаилом-Хаджи Бердиевым он проведет сегодня заседание Высшего религиозного Совета мусульман Кавказа. Прежде всего, поблагодарил шейх-уль-исламу за оказанное внимание и прием в ходе недавнего визита официальной делегации Карачаево-Черкесии в Азербайджан. Сегодня Россия и Азербайджан –динамично развивающиеся государства, имеющие общую историю теплых взаимоотношений между нашими народами. Благодаря Президенту России Владимиру Путину и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву постоянно расширяются и укрепляются межгосударственные связи. Мы понимаем, что мы все – один большой Кавказ, и то, что мы живем в мире, согласии, это, во многом, заслуга уважаемого шейха Аллахшукюра Пашазаде, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиева, которые много делают для укрепления дружеских и братских межконфессиональных и межнациональных отношений между нашими народами и нашими государствами. За вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия вручил шейх-уль-исламу Пашазаде высшую государственную награду Карачаево-Черкесии — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». Мне очень приятно, что сегодня на заседание Высшего религиозного Совета мусульман Кавказа приехали муфтии из субъектов СКФО, Юга России. В лидерах мусульманских религиозных организаций мы видим надежных партнеров, которые вносят огромный вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление ценностей традиционного ислама – религии мира и добра. Желаю участникам заседания плодотворной работы и дальнейшей успешной деятельности. #россия #азербайджан #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #ислам #кчр09