Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил главе Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией». Об этом Темрезов сообщил в своем Instagram.

Награда была вручена за вклад в упрочение межконфессионального мира и согласия

«В лидерах мусульманских религиозных организаций мы видим надежных партнеров, которые вносят огромный вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление ценностей традиционного ислама — религии мира и добра», — подчеркнул Рашид Темрезов.

Политик также сообщил, что вместе с муфтием КЧР Исмаилом-хаджи Бердиевым Аллахшукюр Пашазаде проведет в Черкесске заседание Высшего религиозного Совета мусульман Кавказа, для участия в котором в город приехали муфтии из регионов юга России.

Minval.az