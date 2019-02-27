Завершается срок ареста блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщает в среду Trend, Гусейнов может быть выпущен на свободу второго марта.

Отметим, что третьего марта 2017 года решением Сураханского районного суда Баку Мехман Гусейнов был приговорен к лишению свободы сроком на два года.

Начальник полиции захотел, чтобы Мехман Гусейнов был привлечен к ответственности по статье 147.2 (клевета, сопряженная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Государственный обвинитель потребовал для Мехмана наказания в виде лишения свободы сроком на три года, суд после короткого совещания принял решение о лишении его свободы сроком на два года.

Minval.az