В рамках рабочего визита в Женевский отдел ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

На встрече было выражено взаимное удовлетворение двусторонними отношениями, обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие вопросы.

Э.Мамедъяров проинформировал собеседника о ходе переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он заявил, что Азербайджан является сторонником субстантивных выборов.

В то же время, Э.Мамедъяров призвал ООН предотвратить размещение беженцев из Ближнего Востока с армянскими корнями в Нагорном Карабахе.

Министр пригласил Верховного комиссара Филиппо Гранди на предстоящий 25-26 октября 2019 года в Баку XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду в рамках 40-й сессии Совета по правам человека ООН также встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Во время встречи стороны провели обмен мнениями по существующим вопросам сотрудничества между Верховным комиссариатом ООН по правам человека и Азербайджаном.

Мамедъяров напомнил Бачелет, что в результате оккупации вооруженными силами Армении Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих родных земель, став вынужденными переселенцами. Министр подчеркнул важность восстановления нарушеннных прав вынужденных переселенцев. В этой связи была выражена значимость принятия конкретных мер со стороны Верховного комиссариата и демонстрации принципиальной позиции.

В ходе встречи между сторонами также были проведены обсуждения по некоторым вопросам, стоящим на международной повестке.

Бачелет выразила признательность главе МИД Азербайджана за добровольные пожертвования Азербайджаном по поддержке деятельности Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

Minval.az