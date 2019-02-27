«Деятельность непрофессиональных журналистов, безответственно относящиеся к своей работе, публикация ими статей, не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство людей, содержащих клевету и шантаж, не только неэтична, но и противозаконна», говорится в ежегодном отчете омбудсмана Эльмиры Сулеймановой по 2018 году.

В документе также подчеркивается, что подобные публикации открывают путь к насилию и разрушают семьи.

«Каждый человек, в том числе журналист, распространяя какую-либо информацию, высказывая свои мысли, должен учитывать и уважительно относиться к правам людей, не оскорблять их честь и достоинство, писать объективно и беспристрастно».

Мы совершенно не в курсе, на что намекает уважаемый омбудсман, так как не было озвучено ни одной фамилии, не было указано ни одной ссылки на публикации, в которых журналисты оскорбили честь и достоинство граждан. А потому нам неизвестно, о чем вообще идет речь.

Вторая часть так называемого «Марлезонского балета»: сначала Хады Раджаблы послал «гаргыш» этим самым некоторым сотрудникам СМИ, пригрозив ответным бумерангом, теперь и омбудсман туда же…

Уважаемые, вы же взрослые люди, пожилые даже (мы не побоимся произнести это нетолерантное слово)! Неужели до вас до сих пор еще не дошло, что если существует ПРОБЛЕМА, СМИ обязательно будет о ней писать? А проблемы социального характера бывают у всех: и у министров (действующих и бывших), и у ректоров (бывших уже), и у проституток, и у представителей ЛГБТ, и так далее. Это – общество, и ничего не поделаешь, писать о нем будут – несмотря на то, что вам это не нравится.

Да, в последнее время в СМИ часто упоминаются имена депутатов, государственных чиновников, но ведь все эти персонажи заслужили хорошей чернильной трёпки? А чтобы сотрудники СМИ писали в положительном русле – это тоже надо заслужить, а именно благими делами (а не пустозвонством), чтобы было, о чем нам, журналистам, писать.

Да, конечно же, в последнее время в СМИ публикуется много так называемых рейтинговых тем, изобилующих фактами насилия, криминала, а зачастую и элементами эротики, на которую столь падка читательская аудитория. Сначала какая-то новость появляется в криминальной хронике, затем начинает обрастать подробностями, появляются новые персонажи – родственники, друзья, желающие дать интервью изданию. Кстати, истории эти — невыдуманные, а реальные, основанные, так сказать, на реальных событиях.

А что касается морально-этической стороны, уж извините, уважаемый омбудсман, какая жизнь – такие и герои, из песни слов не выкинешь. Но не вы ли должны стоять на страже интересов этих людей, чтобы судьбы их не были поломаны и исковерканы? Ведь нам, журналистам, известны уже свершившиеся факты, и мы их публикуем. Это нормально, это – мировая практика. Замалчивать – ни есть хорошо, и молчанием проблемы не решишь. Почему люди чаще обращаются за помощью в СМИ, а не к омбудсману? Вы ни разу не задумывались над этим вопросом? А почему? А потому что граждане не в состоянии попасть к вам на прием. А потому что вы помогаете единицам, а жалобщиков – сотни, если не тысячи.

Вообще удивительно! В стране столько проблем: коррупция, криминал, кумовство, деградация общества, образование на грани… А омбудсман во всем винит журналистов. А почему бы не винить чиновников? Почему вы не предлагаете наказывать их за оскорбление чести и достоинства граждан? Ведь унижение людей чиновниками (в том числе и депутатами) происходит ежедневно! И мы будем об этом писать – несмотря на то, что вам это не нравится.

Что касается беспристрастности – то тут можно поспорить: грамотный журналист никогда не будет работать в стиле АзТВ и просто передавать информацию – для этого существуют интернет-издания чисто новостного формата. Кроме того, во все времена народ хотел хлеба и зрелищ, и задача СМИ сегодня и всегда – дать людям эти зрелища (ибо давать людям хлеб не входит в обязанности журналистов). И мы будем их давать, ибо, как было отмечено выше – пока есть проблемы, о них надо говорить. А не замалчивать, потому что в этом случае можно автоматически стать похожим на вас – пассивно молчащего и работающего «спустя рукава».

Яна Мадатова

Minval.az