В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу армянского диверсанта Карена Армени Казаряна, обвиняемого в попытке совершить теракт в Азербайджане.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Карамата Алиева был зачитан приговор.

Приговором суда К.Казарян приговорен к 20 годам лишения свободы в учреждении отбывания наказания строгого режима.

Отметим, что армянский диверсант Карен Армени Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

«Преступления против жизни и здоровья» (120-143) — 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1;

«Преступления в сфере экономической деятельности» (190-213) — 206.3.2;

«Преступления против общественной безопасности» (214-233) — 214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3;

«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (274-285) — 282.1; 276;

«Преступления против порядка управления» (315-326) — 318.2.

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