По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в рамках программы обеспечения высокотехнологичными протезами раненых военнослужащих протезами обеспечена еще одна группа инвалидов Карабахской войны, сообщает Фонд.

Технические возможности применяемых протезов создают возможность для нормальной динамики движения, пользователь протеза передвигается с гораздо большим удобством, более естественно и безопасно.

Обеспеченные протезами инвалиды Карабахской войны, уже вернувшись к активной жизни, продолжают трудовую деятельность.

Среди них есть и продолжающие военную службу, занимающиеся паралимпийскими видами спорта. По словам паралимпийцев, с современными протезами они могут свободно тренироваться и участвовать в соревнованиях. «Для нас этот шаг не только материальная, но и большая моральная поддержка», — сказали военнослужащие, выразив признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанные внимание и заботу.

Minval.az