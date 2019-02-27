В эфире «Москва-Баку» показан сюжет о Ходжалинской трагедии.

Марш памяти Ходжалинской трагедии

27 лет назад 26 февраля армянские в ходе нагорно-карабахской войны вооруженные отряды окружили небольшой азербайджанский город Ходжалы. Через несколько часов после беспощадной артиллерийской атаки населенный пункт был окутан пламенем и в считанные часы стерт с лица земли вместе с его жителями, включая женщин, стариков и детей.

В память жертв Ходжалинской трагедии в Баку прошло всенародное шествие. В нем приняли участие десятки тысяч человек, в ком до сих пор живет страшная боль Ходжалинского геноцида. Шествие возглавил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В мероприятии приняли участие первый вице-президент республики Мехрибан Алиева, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса, главы религиозных конфессий. Российская делегация, состоящая из депутатов Госдумы, политологов, представителей общественных организаций, разделила горе азербайджанского народа и приняла участие в траурных мероприятиях. В состав российской делегации вошли депутат Госдумы, руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, директор Института политических исследований Сергей Марков, депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина, политолог Игорь Коротченко и другие. Шествие началось на главной площади Баку «Азадлыг» («Свобода»), откуда участники прошли несколько километров до монумента памяти жертвам ходжалинских событий «Зов матери». В их руках были портреты погибших мирных жителей города, транспаранты с требованиями наказать виновников трагедии и дать ей правовую оценку на международном уровне. На мониторах, фасадах зданий и балконах вдоль всего маршрута были вывешены призывы и плакаты «Мир должен признать Ходжалинский геноцид!», «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте Ходжалы!», «Ходжалы — геноцид ХХ века», «Преступники не уйдут от наказания!».

Как это было…

В ночь на 26 февраля 1992 года на небольшой азербайджанский город Ходжалы, численностью менее 7 тысяч человек, напали армянские вооруженные отряды при поддержке расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР. Начался безжалостный обстрел безоружных и беззащитных жителей. Кто-то, не успев покинуть дома, сгорал заживо, другие пытались скрыться в соседнем лесу, и были расстреляны. Испуганные, наспех одетые женщины, дети, старики, собравшись толпой, пытались убежать из горящего города через мост, который армяне якобы оставили для коридора. Но это была засада, и те, кому удалось выжить под начавшемся на мосту обстрелом, пытались выбраться к лесу через реку. В лютый мороз люди заходили в ледяную воду, некоторые, выбравшись на берег, падали замертво. Те, кто выжил, в мокрой одежде, босые в панике бежали к лесу, в котором видели спасение, другие в горы, где их ждала смерть от обморожения. В лесу выживших ждала засада. Началась беспрерывная автоматная стрельба, через несколько минут присоединилась тяжелая военная техника. Обезумевшие от ужаса люди бежали и падали… Очевидцы рассказывают, что лес был буквально усеян трупами — женщина, прижавшая младенца к груди, старик, который не успел выпустить из рук костыль… Те, кто остались в живых, бежали в сторону Агдама. Большинство армяне догоняли и безжалостно убивали, раненых добивали прямо на носилках.

Кровавая статистика Ходжалинского геноцида такова: в ходе наступления 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, были убиты с особой жестокостью, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники и подверглись унизительным пыткам, судьба 150 человек до сих пор неизвестна.

Люди мира помнят Ходжалы

В России также почтили память жертв трагедии в Ходжалы. В Москве в Еврейском музее и центре толерантности собрались представители Посольства Азербайджана в России, представительства Фонда Гейдара Алиева, азербайджанской диаспоры и российские общественные деятели. Специально для участия в московском вечере памяти российскую столицу посетил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. Вечер открылся фильмом кинорежиссера Вагифа Мустафаева «Снимаю свое горе», в котором бывший азербайджанский военнослужащий Сейидага рассказывает о страшных событиях февраля 1992 года. «То, что мы увидели в Агдаме, повергло нас в шок», — рассказывает герой фильма. Тогда он решил на камеру запечатлеть геноцид азербайджанцев, зверства в отношении людей, которые в будущем могли бы стать доказательством тех страшных событий. «Мы шли и видели везде трупы замученных убитых людей, немного погодя нам стали попадаться тела детей. Большинство из них были заколоты штыками автомата. У сельского муллы были отрезаны уши, было видно, что его пытали. Я не выключал камеру. Это был мой долг, и я продолжал снимать леденящие кровь кадры». На вечере выступил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы «Количество жертв и моральные травмы невозможно оценить каким-то образом. Но и те цифры, которые есть, — они ужасны, — заявил посол, — Пока виновные не будут наказаны, все мы должны считать себя ходжалинцами и добиться признания мировым сообществом совершенного в Ходжалы геноцида».

К сегодняшнему дню парламенты 16 стран мира осудили этот акт террора. Огромную работу по признанию трагедии ходжалинского геноцида во всем мире проводит Фонд Гейдара Алиева, инициировавший кампанию «Справедливость Ходжалам!».

В Санкт-Петербурге также состоялся вечер памяти. Организатором выступило генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге. Траурные мероприятия прошли в этот день во многих странах мира, в том числе Израиле, Пакистане, Турции, Чехии, также Общеевропейский митинг памяти жертв Ходжалинской трагедии прошел в Брюсселе.

Соболезнования азербайджанскому народу

Российские общественные деятели, журналисты, политики и деятели культуры выразили соболезнования всему азербайджанскому народу.

«Я считаю, что жестокое убийство мирных жителей в Ходжалы – это военное преступление, зверство, трагедия Карабахской войны, которая навсегда останется в нашей памяти и которая в нас всегда вызывает глубочайшую скорбь», — сказал политик и журналист Максим Шевченко.

Депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев подчеркнул важность сохранения в памяти людей Ходжалинской трагедии: «Трагедия в Ходжалы — это ужасающее по своему масштабу умышленное преступление против человечности, которое стоит в одном ряду с уничтоженной нацистами Хатынью или стертой с лица земли американцами Хиросимой. Такие вещи всегда должны оставаться в памяти народов всего мира! Но, к сожалению, некоторые международные организации, реализуя политику двойных стандартов, способствуют тому, что зачинщики Ходжалинского геноцида до сих пор не понесли заслуженного наказания».

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выступил с заявлением, осуждающим любые проявления национализма: «Еврейский народ, наверное, как никто другой, хорошо понимает, что такое убийство мирных граждан, убийство женщин, детей, стариков. Мы хорошо понимаем, что любое действие, направленное против мирного, ни в чем неповинного населения – это трагедия, к которой мы не можем быть безучастны. И мы поддерживаем борьбу с таким варварством, такой несправедливостью по отношению к мирному населению. Вторая причина – любое воспоминание, память о подобных трагедиях является уроком для тех, кто в порыве национализма пытается провоцировать эскалацию агрессии военных действий», отметил глава еврейских общин.

Скорбная минута молчания

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида. В 17.00 по бакинскому времени на минуту остановилось движение транспорта в городах и районах республики, замерли пешеходы. Вся страна на минуту застыла в скорбном молчании. Минута молчания сопровождалась гудками транспортных средств, поездов метро, кораблей в Бакинской бухте в память о тех, кто безвинно погиб в той страшной Ходжалинской трагедии.

Minval.az