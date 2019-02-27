Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Minval.az