Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов рассказали в интервью «Известиям» о подготовке к концерту в Государственном Кремлевском дворце. Компанию им на сцене составят тенор Андреа Бочелли и сопрано Ольга Перетятько.

«Мы с Ольгой будем танцевать канкан», — рассказала Нетребко. По словам певицы, в программе не только оперные арии, но и популярные произведения.

«Вечер будет зрелищным. Под каждый номер — яркие красочные проекции. Большие мультимедийные экраны», — отметил Эйвазов.

Кроме того, исполнители поделились мнением о том, что ценителей оперы становится все меньше. «Пока существует человечество, будет небольшая его часть, которая без оперы жить не сможет», — указал Эйвазов.

При этом Нетребко призналась, что любит не только классическую музыку. «Люблю хип-хоп. Но дома его не слушаю. Дома мы вообще ничего не слушаем», — сказала певица.

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