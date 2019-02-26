«Дружеский Ду-шеш» прошел 24 февраля в четвертый раз. Его организаторы — администрация Октябрьского района и езидская национально-культурная общественная организация «Месопотамия».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество команд и самое большое число представителей разных национальностей за всю историю турнира — 22. В игру включились команды студентов ВлГУ из Сирии, Иордании и Египта. Поддержать участников пришли представители межнациональных объединений Владимира и области.

Жители областного центра также объединились в сборную команду «Владимир». Организаторы подчеркнули, что для них это самая главная награда — доказательство, что проект получил общественный резонанс и интересен владимирцам.

По результатам турнира безоговорочным лидером уже в четвертый раз стала команда Владимирской областной общественной организации азербайджанцев «Страна огней». на втором месте — команда организаторов — «Месопотамия», на третьем — греческая «Афродита».

Среди команд-новичков турнира в так называемом малом финале победу одержала сборная студентов ВлГУ из Узбекистана и Туркменистана.

Все участники соревнований получили от организаторов благодарственные письма. Призерам вручены дипломы, грамоты, кубки, медали и памятные сувениры.

Minval.az