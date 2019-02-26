В ночь с 25 на 26 февраля армяне при поддержке советских танков и 366-го мотострелкового полка бывшего Советского Союза перешли в наступление на город Ходжалы. В одну ночь Ходжалы был стерт с лица земли, были зверски убиты 613 человек, в том числе женщины, дети и старики. Сотни жителей были взяты в плен. О судьбе более 150 из них все еще не известно. Армяне совершили в городе, где проживало мирное население, не сочетающийся с человечностью чудовищный геноцид. Те, кто учинил Ходжалинский геноцид, впоследствии годами управляли Арменией, занимая посты премьер-министра и президента. Даже бывший президент Армении Серж Саргсян, настойчиво оправдывая Ходжалинский геноцид, признал все совершенное в ту ночь.

Об этом в интервью Анатолийскому агентству Турции сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом, профессор Али Гасанов в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Подчеркнув, что учиненная двадцать семь лет назад Ходжалинская трагедия является одним из геноцидов, совершенных армянами против азербайджанцев за последние 200 лет, Али Гасанов отметил, что главной причиной этого является политика этнической чистки, проводимая армянами с целью закрепления на Кавказе. Констатировав, что армяне осуществили эту политику при поддержке покровителей, помощник президента сказал: «Исторические факты свидетельствуют о том, что азербайджанцы постоянно подвергались проводимой армянскими националистами политике этнической чистки, геноцида и агрессии, были изгнаны со своих исторических земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армяне, живущие химерой о «великой Армении», для достижения своих целей в различные времена совершали геноциды с помощью иностранных покровителей. Только в ХХ столетии азербайджанцы четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993-х годах подверглись геноциду и этническим чисткам. В 1915-1918-х годах армяне совершили в Баку, Губе и других регионах Азербайджана еще более кровавые, чем Ходжалинский геноцид, и более масштабные с точки зрения человеческих жертв расправы. В тот период армяне совершили в Баку убийство примерно 20 тысяч человек. В дальнейшем, в 1948-1953 годах Советский Союз депортировал из Армении 150 тысяч азербайджанцев. Тем самым, в Армении был предпринят большой шаг на пути достижения целей, связанных с изгнанием всех до единого тюрков и мусульман».

Отметив, что с 1988 года до распада Советского Союза армяне открыто выдвигали против азербайджанцев земельные притязания, Али Гасанов подчеркнул, что в результате захватнической политики в 1988-1994 годах нагорно-карабахский регион и прилегающие к нему районы подвергались непрерывным атакам. Констатировав, что в результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, населенные пункты были стерты с лица земли, совершены массовые геноциды, помощник президента сказал, что среди них самой кровавой трагедией является Ходжалинский геноцид.

Особо отметив роль Анатолийского агентства в доведении правды о Ходжалинском геноциде до всего мира, Али Гасанов сказал: «После геноцида медиа всего мира осветили на своих страницах пережитый ужас. В тот период Азербайджан находился в информационной блокаде. Эта блокада была преодолена при поддержке Анатолийского агентства, и правда о геноциде доведена до всего мира. После избрания в 1993 году при поддержке азербайджанского народа великого лидера Гейдара Алиева Президентом наша страна стала стремительно развиваться. В области медиа, как и во всех сферах, произошли коренные перемены. Сегодня азербайджанские медиа находятся на уровне, позволяющем соперничать с сильнейшими медиа-структурами мира».

Подчеркнув, что захватническая политика Армении продолжается и сегодня, Али Гасанов сказал, что требования постановлений и резолюций таких международных структур, как ООН, Европейский Союз, Совет Европы и НАТО, не выполняются, отметил важность безоговорочного освобождения Арменией оккупированных территорий.

«Из-за продолжения Арменией политики оккупации в любой момент может разгореться кровавая война», — сказал Али Гасанов. Он отметил, что Апрельские бои 2016 года показали насколько тяжкими могут быть последствия новой войны: «Апрельские бои 2016 года показали Армении и покровителям этой страны, что Азербайджанская армия способна за короткий срок освободить свои земли от оккупации. Сегодня Азербайджанская армия, обладающая современным вооружением, является одной из наиболее сильных и подготовленных армий в мире. Из-за продолжения Арменией политики оккупации в любой момент может быть раздут огонь кровавой войны. В этой войне могут погибнуть десятки, может, сотни тысяч людей. Однако мы являемся сторонниками мирного урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права. Такие влиятельные международные организации как ООН, Европейский Союз, Совет Европы, Организация исламского сотрудничества признают Армению как страну-агрессора, требуют освобождения оккупированных земель. Однако армяне проявляют неуважение к международным правовым нормам, решениям и резолюциям».

Подчеркнув нерушимое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, Али Гасанов отметил, что проведенный в Баку в 2007 году съезд стал конкретным свидетельством этого. Отметив, что двусторонние связи еще более укрепляются благодаря усилиям глав наших государств, помощник президента подчеркнул: «Азербайджанское государство в период правления великого лидера Гейдара Алиева, а сейчас под руководством президента Ильхама Алиева предприняло и продолжает предпринимать все необходимые шаги по признанию в мире Ходжалинского геноцида, доведению до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев, исходя из принципа «одна нация, два государства», демонстрируют решительную волю в направлении «два государства, одно лобби», «два государства, одна диаспора».

С 2007 года лобби и диаспоры, представляющие во всем мире Турцию и Азербайджан, проводят совместную деятельность как против претензий Армении по надуманному геноциду, так и в сфере доведения до мира правды о Ходжалинском геноциде. Это поддерживают наши государства, интеллигенция, университеты, студенты, все средства социальных медиа и государственные организации. Армянская диаспора и государство, продолжая сохранять в повестке дня претензии в отношении надуманного геноцида, на самом деле стремятся заставить забыть Ходжалинский геноцид. Ежегодно на международных платформах мы доводим до мира, что претензии армян в отношении геноцида являются лживыми, а вся правда состоит в том, что это армяне учиняли резню против анатолийских тюрков и азербайджанцев. Мир уже превратился в одно виртуальное информационное пространство. Турция и Азербайджан должны действовать вместе в борьбе в социальных сетях. Являясь двумя братскими государствами, мы верим, что совместная деятельность приумножит нашу силу».

Говоря о лоббистской деятельности армян в странах, признающих их претензии в отношении надуманного геноцида, Али Гасанов сказал: «Некоторые европейские страны признают надуманный геноцид армян, не имеющий никаких доказательств. Однако почему они не видят Ходжалинский геноцид, совершенный на глазах у всего мира 27 лет назад. Но мы не должны прекращать работу и в этом направлении. Мы должны работать с общественностью, парламентом, гражданскими организациями и народами этих государств. Организовывая конференции, мы должны доводить до них факты. Мы должны довести до них лживость претензий армян в отношении надуманного геноцида и правду о произошедшем в Ходжалы 27 лет назад. Мы должны все вместе сделать это. Азербайджанцы должны сохранять этот вопрос на повестке дня там, где сильна азербайджанская диаспора, а турки – там, где сильна турецкая диаспора».

Обратившийся к исламскому миру Али Гасанов подытожил разговор следующими словами: «Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев действуют вместе на международных платформах ради сохранения тюркско-исламских интересов и решения существующих проблем. То, что Турция и Азербайджан являются странами, больше всех противостоящими давлению против мусульман во всем мире, — неоспоримая истина. Мы никогда не были равнодушными к проблемам исламского мира. Государства исламского мира также не должны оставаться равнодушными к нашим проблемам, должны участвовать как в борьбе по признанию Ходжалинского геноцида, так и против претензий армян относительно надуманного геноцида. Мы не должны забывать, что армяне на оккупированных азербайджанских землях не только учинили резню мусульман, но и разрушили мусульманские святыни».

Minval.az