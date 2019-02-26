Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова предлагает принять меры для предотвращения проблем, связанных с государственной дорожной полицией.

Как сообщает Report, предложения отразились в ежегодном докладе Омбудсмена за 2018 год.

В документе отмечается о принятии соответствующих законных мер по расследованиям, проводимым в связи с проверкой случаев, отразившихся в связанных с полицией жалобах. Анализ жалоб требует принятия эффективных мер для предотвращения ряда проблем в этой области.

Minval.az