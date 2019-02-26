Во вторник в рамках международной просветительской кампании «Справедливость к Ходжалы!» в парке «Нефтчиляр» Сураханского района Баку была проведена акция по посадке деревьев.

В акции приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, инициатор кампании «Справедливость к Ходжалы!» Лейла Алиева.

Во время акции, в которой приняли участие молодежь Сураханского района Баку и представители Общественного объединения «Региональное развитие», созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, с целью увековечения памяти жертв Ходжалинского геноцида, было посажено 613 деревьев.

В акции приняли участие свыше 200 представителей молодежи.

Отметим, что международная просветительская кампания «Справедливость к Ходжалы!» реализуется с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Кампания направлена на повышение уровня информированности международной общественности о Ходжалинском геноциде, исторических причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта, необходимости немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Деятельность кампании направлена также на почтение памяти жертв Ходжалинского геноцида, оказание поддержки оставшимся в живых семьям, увековечивание этих событий, в частности, на то, чтобы его не забывало молодое поколение.

Основное внимание в мероприятиях, организуемых в рамках кампании, направлено на противодействие случаям массовой резни, этнической чистки, расовой и религиозной дискриминации, а также выражение солидарности с жертвами Ходжалинского геноцида и борьбу с безнаказанностью за преступления, совершенные против азербайджанцев в Ходжалы.

Эта кампания эффективно осуществляется во многих странах мира.

Minval.az