Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о повышении суммы единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц.

В распоряжении говорится, что в целях усиления социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц и повышения государственной заботы о них сумма единого ежемесячного пособия для них с первого апреля 2019 года увеличивается на 50 процентов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения о приведении актов президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Кабмин.

Minval.az