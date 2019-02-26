На официальной странице лауреата конкурса молодых исполнителей русского романса Эмиля Кадырова – уже довольно популярного в России и в Азербайджане певца — появилась информация о том, что 26 февраля в Екатеринбурге состоится его концерт, в котором прозвучат романсы, хиты российской и зарубежной эстрады, а также хиты из репертуара Муслима Магомаева.

Оповещение о концерте, запланированном на 26 февраля — трагическую для всего азербайджанского народа, вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей социальной сети Фейсбук, которые выразили свое бурное негодование.

Позже, спустя пару часов, Эмиль Кадыров оповестил на своей официальной страничке, что концерт, запланированный на 26 февраля, посвящается памяти жертв Ходжалинской трагедии.

Minval.az