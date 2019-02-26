Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие во всенародном шествии, проведенном во вторник в Баку в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, дал интервью корреспонденту телеканала «Россия-24».

«Это незаживающая боль нашего народа, геноцид, совершенный по отношению к нашему народу, величайшее преступление прошлого века», — заявил И.Алиев.

Он отметил, что в Ходжалы погибли и пострадали невинные люди – старики, женщины и дети, только за то, что они принадлежали к азербайджанской нации.

«Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, будет всегда ее помнить, она всегда будет жить в нашей памяти. Самое главное, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись. Чтобы никогда ни против какого народа не совершались чудовищные акты геноцида, истребление по национальному признаку», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что азербайджанское государство и народ свято хранят память всех погибших, скорбят по ним. «Их память священна для нас»,- добавил он.

Глава государства подчеркнул, что спасшиеся от смерти в ночь на 26 февраля в Ходжалы, — люди, пережившие страшнейшую трагедию и получившие физические увечья и моральные травмы.

«Мы делаем все для того, чтобы облегчить участь этих людей, государство помогает им»,- отметил азербайджанский лидер.

Minval.az