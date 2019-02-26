“Ограждение некоторых участков лесных массивов проводится в целях охраны лесов от пожаров и пресечения безнадзорного выпаса скота”.

Об этом Report сообщил завсектором департамента лесного развития министерства экологии и природных ресурсов Садыг Салманов.

Он отметил, что во всем мире главной причиной лесных пожаров является человеческий фактор: “К сожалению, и в прошлом году лесные пожары произошли в Азербайджане по вине людей. Поэтому ограждения устанавливаются в тех частях лесных массивов, где чаще ходят люди. Ограждения будут устанавливаться только в надлежащих местах”.

Minval.az