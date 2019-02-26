В Баку молодая женщина переехала ногу полицейскому.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района столицы.

Известно, что в поселке Шаган старший сержант Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Эльчин Ализаде остановил автомобиль марки Hyundai c государственными номерами 10 XQ 552, которым управляла жительница столицы Хаяла Мамедова.

Водитель нарушила требования дорожных разметок, поэтому сотрудник полиции остановил ее и потребовал предъявить документы. Но Мамедова не подчинилась требованиям, и нажав на газ, проехалась по ногам правоохранителя.

Сотрудник обратился за помощью в городскую больницу номер 26, после чего был выписан домой. К счастью, серьезных повреждений сержант не получил. А вот автохулигану Мамедовой придется ответить перед законом по статьям 327.1 (несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог, или расположение транспортных средств на проезжей части дорог) и 327.3 ( нарушение правил движения через железнодорожный переезд, невыполнение требования сотрудника соответствующего органа исполнительной власти остановить транспортное средство) Кодекса об административных проступках АР.

Данные нарушения влекут наложение штрафов в размере 40 и 80 манатов.

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