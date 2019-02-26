В годовщину Ходжалинского геноцида российский информационно-аналитический портал «Лента.ру» опубликовал статью, посвященную этим трагическим событиям. Minval.az приводит этот материал с незначительными сокращениями:

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«Я выглядываю в круглое окошко (иллюминатор) и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, лежат мертвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка», — так вспоминал свой визит на место Ходжлаинской трагедии российский журналист Юрий Романов в книге «Я снимаю войну».

В осаде

Карабахский конфликт перешел в стадию открытой войны летом 1991 года. После провала августовского путча союзные власти охватил паралич. Армянские силы начали постепенное наступление на азербайджанские села. Как таковой линии фронта не было. Возникали локальные зоны боевых действий вблизи азербайджанских населенных пунктов. Наиболее крупными из них были города Шуша и Ходжалы.

Ходжалы расположен в девяти километрах к северо-востоку от «Степанакерта» (Ханкенди, кавычки наши — Minval.az). По количеству жителей — один из крупнейших городов Карабаха, а по числу азербайджанского населения и вовсе второй. Для обеих сторон Ходжалы был стратегически важным пунктом. Через него проходила железнодорожная ветка и автомобильные дороги, соединяющие «Степанакерт», Аскеран и Агдам. А кроме того, рядом с Ходжалы находился единственный крупный аэропорт Нагорного Карабаха, способный принимать транспортные вертолеты и самолеты.

Столкновения вокруг Ходжалы начались еще задолго до «горячей» фазы войны. Еще в конце восьмидесятых власти Азербайджанской ССР начали там интенсивное строительство жилья, которое выделяли беженцам из Армении и других советских республик, в частности туркам-месхетинцам. Армяне протестовали против такой политики, они считали, что власти Азербайджана стремятся изменить демографическую ситуацию в регионе. Население города действительно росло стремительными темпами. Если в 1988 году там жили 2135 человек, то к моменту распада Советского Союза — уже 6300 жителей.

Нагорный Карабах, 1989 год. Бойцы Советской армии охраняют армян, задержанных после очередного межнационального столкновения в районе деревни Агкенд

Армянские силы начали блокаду Ходжалы осенью 1991 года. По мере вывода внутренних войск СССР из Нагорного Карабаха кольцо смыкалось и к концу октября замкнулось полностью. Армяне блокировали последнюю дорогу, которая соединяла Ходжалы и Агдам. Теперь попасть в город стало возможным только на вертолете: лететь из Агдама не очень долго, вот только воздушное судно постоянно обстреливали с земли.

В январе 1992 года Ходжалы был на пороге гуманитарной катастрофы. В город не подавалась электроэнергия и вода, не работали отопление и телефонная связь. Глава города Эльман Мамедов регулярно просил центральное правительство эвакуировать гражданских и усилить гарнизон, однако все его просьбы остались без ответа. Последний вертолет приземлился в Ходжалы 13 февраля 1992 года, после этого летчики отказывались рисковать жизнью. Тогда из города вывезли около трехсот жителей.

В январе азербайджанские силы попытались провести контрнаступление на Аскеран, чтобы снять блокаду с Ходжалы, но операция полностью провалилась. (…)

Версии сторон по поводу истинных причин штурма сильно расходятся. Армянская сторона утверждает, что из Ходжалы регулярно обстреливали жилые кварталы «Степанакерта». Азербайджанцы в свою очередь заявляют, что нападение на город — месть за Сумгаитские события, специально приуроченная к очередной годовщине(…)

Кто прав — до сих пор не ясно. С одной стороны, азербайджанцы едва ли могли обстреливать «Степанакерт» с территории Ходжалы. Местный гарнизон регулярно сообщал азербайджанскому командованию, что испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов. Азербайджанские силы в городе располагали одним артиллерийским орудием, одним автоматическим гранатометом и тремя единицами бронетехники.

Что касается версии о желании отомстить за Сумгаитские события и приурочить атаку к годовщине, то ее, по понятным причинам, проверить крайне затруднительно. Косвенным подтверждением может служить лишь книгаМеркора Мелконяна «Путь моего брата». В ней он делится воспоминаниями своего родственника, который командовал одним из подразделений во время карабахской войны. Тот и утверждал, что дата ходжалинского наступления была выбрана неслучайно и приурочена к годовщине Сумгаита.

Штурм

К моменту штурма в Ходжалы находилось от двух до четырех тысяч жителей. Гарнизон составлял всего несколько сот человек. Причем кадровых военных (солдат Национальной Армии Азербайджана и бойцов местного ОМОНа) было меньшинство, большую часть составляли необстрелянные ополченцы. Обороной руководил командир ОМОНа и комендант аэропорта Алиф Гаджиев.

Сведений об участниках штурма с армянской стороны куда меньше. Там тоже в основном были ополченцы, но в бой они шли при поддержке бронетехники — танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Кроме того, азербайджанская сторона заявляла, что в боях за Ходжалы на стороне армян принимал участие 366-й мотострелковый полк, который на тот момент уже подчинялся Минобороны РФ. (…)

Тут важно отметить, что в 366-м полку служили немало этнических армян, как солдат, так и офицеров, которые открыто симпатизировали армянским ополченцам. Есть сведения, что военнослужащие 366 полка несколько раз передавали военную технику армянам якобы попав в «окружение». Военные объясняли свои действия тем, что передача боевых машин была единственным способом избежать столкновения с армянской милицией и кровопролития. Алексей Бондарев, рядовой, служивший в 366 полку, вспоминал, как офицеры по ночам выводили БТРы с полным боекомплектом и уходили в так называемые ночные дежурства. Утром они возвращались пустыми и заявляли, что все боеприпасы, включая гранаты, были израсходованы.

Развалины Ходжалы после ракетного удара. Март 1992 года

Кто именно из армянских командиров отдал приказ о начале штурма до сих пор неизвестно. Артиллерийский обстрел города начался в 23:00 25 февраля. Кроме пушек армяне использовали орудия бронетехники и системы залпового огня. В ходе обстрела была уничтожена казарма и большинство укреплений на переднем крае обороны.

В час ночи армянская пехота вошла в город. Последние очаги сопротивления подавили к семи часам утра 26 февраля. Судя по незначительным разрушениям, уличных боев в городе практически не было — участь Ходжалы была решена еще в ходе артобстрела.

Ночной кошмар

Выход из города в сторону Агдама оставался открытым. Армянская сторона заявила, что он был оставлен в качестве коридора специально. Армяне обещали не вести огонь по тем, кто выходит из Ходжалы без оружия. Официальные лица «Нагорно-Карабахской республики (НКР)» заявили, что жители Ходжалы были предупреждены о наличии этого коридора. Однако опрошенные беженцы ничего о нем не знали, подтверждений тому, что армяне сбрасывали на город листовки с информацией о свободном коридоре, также не нашлось.

Люди в панике устремились из города еще во время артобстрела. Они не успевали взять даже самое необходимое, у большинства при себе не было теплых вещей и документов. Для охраны гражданских Алиф Гаджиев выделил отряд ОМОНа. (…)

В это же время со стороны Ходжалы подошла группа беженцев под прикрытием отряда ОМОНа и милиционеры ударили по армянам с тылу. Уцелевшие беженцы действительно вспоминают о перестрелках, однако утверждают, что первыми стрелять начали армяне. Это вполне вероятно, если предположить, что кто-то из армянских ополченцев во время боя заметил приближение с тыла вооруженных людей. На фотографиях, сделанных наутро, видно, что среди убитых действительно были люди в военной форме, однако подавляющее большинство были гражданским. Среди них немало женщин и детей.

Дети, погибшие в окрестностях Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года

«Было около девяти утра. Мы вышли на поле, на нем лежало много убитых. Наверное, их было сто человек. Я не пыталась их сосчитать. Гаджиева Алифа подстрелили, и я хотела ему помочь. В этот момент и меня ранили. Пуля попала мне в живот. Я видела, откуда они стреляли. Я видела много трупов на этом поле. Они были убиты совсем недавно — у них еще не изменился цвет кожи», — так вспоминала утро 26 февраля Хиджан Алекперова.

«Вдруг со стороны Аскерана стали раздаваться выстрелы. Шедшие впереди цепочкой люди один за другим начали падать. Среди женщин и детей я заметил жену. Начал кричать, чтобы они ложились на землю. Это было ужасное зрелище, которое я никогда не забуду: крепкие, вооруженные до зубов армянские парни стреляют в беззащитных женщин и детей, мечущихся по глубокому снегу», — рассказывал русский житель Ходжалы Сергей Бондарев.

«Две группы — видимо, две семьи, лежали рядом, — руки женщин пытаются прикрыть детей. У некоторых из них, включая маленькую девочку, были чудовищные раны на голове: фактически осталось только лицо. Выжившие рассказали, что их добивали в упор, уже лежащих на земле», — писали с места трагедии британские журналисты.

По данным расследования азербаджанской стороны, во время трагических событий в Ходжалы погибли 613 человек. 63 из них — дети. 8 семей погибли полностью, 130 детей потеряли одного из родителей, 25 остались круглыми сиротами. Ранены были 487 человек, из них 76 — дети. Еще 150 человек пропали без вести.

Ходжалы после штурма. Март 1992 года

На телах 56 жителей Ходжалы нашли следы издевательств. По свидетельствужурналистов «Le Monde», среди убитых были люди с выколотыми глазами и снятыми скальпами, тела с отрезанными головами, беременные женщины со вспоротыми животами. Часть ходжалинцев, покинувших город, избежали смерти от пуль, но замерзли, пытаясь пробраться к Агдаму через горы.

Трагической оказалась и судьба тех, кто остался в Ходжалы. Корреспондент газеты «Известия» рассказывал о том, как в Агдам привозили тела погибших при штурме, чтобы обменять их на пленных армян: «И в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки из нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревках за бронетранспортером. Издевательствам нет предела». (…)

Серж Саргсян, тогда один из карабахских полевых командиров, а после президент Армении, поначалу заявил, что армяне предпочитают «вслух об этом не говорить». Что же касается числа жертв, то, по его словам, «многое было преувеличено». Впрочем, позже он высказался более откровенно: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло».

Со дня трагедии прошло уже 27 лет, но о ней не забывают ни в самом Азербайджане, ни в многочисленной азербайджанской диаспоре. Каждый год во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Ходжалинским событиям. В нескольких городах Азербайджана установлены памятники жертвам тех событий. Пострадавшие жители Ходжалы и их родственники создали организацию «Справедливость для Ходжалы» и много лет добиваются от ООН и других международных организаций признания случившегося в феврале 1992 года геноцидом. Их стараниями была издана книга, в которой собраны официальные документы и воспоминания людей, переживших Ходжалинскую трагедию.

Minval.az