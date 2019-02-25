Турпоток в Азербайджан в январе 2019 года составил 191,6 тыс. человек, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Госкомстата.

«В январе 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с январем 2018 года на 2,9% — до 191,6 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 29,4%, из Грузии – 29,1%, Турции – 11,2%, Ирана – 5,4%, ОАЭ – 4,5%», — отметили в Госкомстате.

При этом 77,1% туристов составили мужчины, 28,9% — женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС в январе 2019 года увеличился на 0,9% — до 5,8 тыс. человек, из стран СНГ — сократился на 0,2%, до 67,2 тыс. человек

В январе 63,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 35,4% — воздушным транспортом, 0,8% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе увеличилось на 19,3% — до 357,1 тыс. человек. При этом 35% выезжали в Иран, 28% — Грузию, 20,9% — Россию, 10,2% — Турцию, 1,2% — Украину.

«81,4% граждан Азербайджана в январе выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,3% — воздушным транспортом, 0,8% — водным транспортом», — подчеркнули в Госкомстате.

Minval.az