При организации посольства Азербайджана в Латвии в Риге прошла церемония, посвященная жертвам Ходжалинского геноцида, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

В мероприятии, проведенном в конференц-зале Академической библиотеки Латвийского университета, приняли участие экс-президент Валдис Затлерс, члены общественности страны, деятели науки и культуры, представители дипкорпуса, представители парламентской группы дружбы, журналисты, студенты из различных стран.

После демонстрации документального фильма «Справедливость для Ходжалы», созданного Фондом Гейдара Алиева по многочисленным видео- и фотоматериалам, выступил посол Джаваншир Ахундов.

Посол отметил, что этот акт геноцида, совершенный с особой и непостижимой уму жестокостью, служит политике этнической чистки Армении. Этот акт — преступление не только против азербайджанского народа, но и всего человечества. Рассказывая о процессе по признанию Ходжалинского геноцида на международном уровне, дипломат добавил, что в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы!», инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, во многих странах мира проводится цикл мероприятий, и парламенты ряда стран, международные организации приняли декларации, признающие и осуждающие Ходжалинскую резню.

На мероприятии были выставлены книги и брошюры, рассказывающие о Ходжалинском геноциде.

До мероприятия в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы!» было проведено траурное шествие с участием азербайджанцев Латвии и студентов, в котором приняли участие порядка 100 человек.

Minval.az