«В сложившихся условиях страны сопредседатели Минской Группы (МГ) и международная общественность должны приложить усилия и обеспечить занятие Арменией конструктивной позиции в переговорном процессе».

Как сообщает ONA, об этом журналистам заявил глава отдела по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в настоящий момент Армения выдвигает определенные условия, что негативно сказывается на общем ходе переговорного процесса.

Х. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает переговорный процесс, а конструктивная позиция страны высоко оценивается международным сообществом: «Позиция Азербайджана однозначна. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана должны быть восстановлены в рамках признанных на международном уровне границ страны».

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