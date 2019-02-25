Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, в целях продолжения мероприятий в сфере усиления социальной защиты населения и еще большего расширения охвата этих мероприятий министерству труда и социальной защиты населения поручено в течение 15 дней разработать и представить президенту Азербайджана проекты нормативно-правовых актов в связи со следующими далее вопросами: повышение размера социальных пособий по возрасту до 130 манатов; повышение размера социального пособия по I группе инвалидности до 150 манатов, по II группе инвалидности – до 130 манатов, по III группе инвалидности – до 110 манатов.

Также проекты нормативно-правовых актов будут разработаны в связи с повышением размера социального пособия детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья; размера социального пособия за потерю кормильца до 80 манатов.

Minval.az