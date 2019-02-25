На Билясуварском таможенном посту в Азербайджане был задержан гражданин Ирана Никджу Тапех Бахрам Муса (Nıkjou Tapeh Bahram Mousa), который был опрошен о наличии у него каких-либо запрещенных предметов, в том числе, наркотических средств и психотропных веществ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Гражданин Ирана сказал, что при нем нет никаких запрещенных предметов. Однако его поведение показалось подозрительным, поэтому таможенники провели личный досмотр. Во время досмотра гражданин Ирана был отправлен в Билясуварскую центральную районную больницу на обследование, поскольку были подозрения на то, что он спрятал наркотическое средство во внутреннем органе. Рентген выявил спрятанные в прямой кишке героин общим весом 415 граммов, и 20 таблеток метадона.

По факту проводится расследование.

Minval.az