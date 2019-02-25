В Азербайджане внезапно скончался глава Исполнительной власти.

Как сообщает Report, ночью скончался глава Исполнительной власти города Нафталан Ровшан Ибрагимов.

Замглавы ИВ города Нафталан Афет Джаббарова подтвердила этот факт.

По информации, он скончался в Баку в доме, в котором проживал.

Отметим, что Ровшан Ибрагимов родился 1967 году в Сиязанском районе.

По распоряжению президента Азербайджанской Республики о награждении работников нефтяной промышленности Азербайджанской Республики от 19 сентября 2014 года, был награжден орденом «Терегги» («Прогресс»). По распоряжению президента Азербайджанской Республики от 18 мая 2018 года был назначен главой ИВ города Нафталан.

Состоял в браке, имел двух детей.

Minval.az