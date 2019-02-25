Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Газахского и Гедабекского районов.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az