В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий органов внутренних дел и прокуратуры было раскрыто дело об убийстве в Евлахе.

Об этом Report сообщила Бардинская областная группа пресс-службы МВД,.

Сообщается, что 21 февраля поступила информация о том, что на территории села Арабасра от пулевого ранения был убит житель этого села Гафаров Таир, который работал охранником. Департамент полиции и районная прокуратура немедленно осмотрели место происшествия, были предприняты срочные следственные действия и сняты соответствующие отпечатки пальцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры, по подозрению в убийстве Т.Гафарова из охотничьего ружья был задержан ранее судимый житель Шеки Габиль Мирзаев.

Прокуратура Евлахского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется расследование.

Minval.az