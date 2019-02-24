Общество азербайджанцев Австрии и Ассоциация «Azeri-Der» провели на центральной площади Вены Штефанплатц массовую акцию по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида, сообщает Trend.

В акции приняли участие активисты азербайджанских и различных турецких диаспорских организаций, а также проживающие в этой стране соотечественники.

Глава Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов предоставил информацию о Ходжалинском геноциде. «Зверства, совершенные армянами на этой древней земле Азербайджана, являются преступлениями, не совместимыми с человеческими или военными законами»,- сказал глава общества.

Азизов рассказал, что в ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, 150 человек пропали без вести, 1275 человек были взяты в заложники и подвергались жестоким пыткам.

В завершении своего выступления глава общества подчеркнул, что Азербайджан обеспечит территориальную целостность своих исторических, древних земель и тогдашнее руководство Армении ответит перед человечеством за это преступление, совершенное против азербайджанского народа.

Акция продолжилась лозунгами «Справедливость к Ходжалы!», «Свобода Карабаху!»

Minval.az