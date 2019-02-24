Сегодня на 47 году жизни скончался известный азербайджанский журналист Натиг Годжаман, сообщает Trend. C 1 февраля журналист в результате перенесенного инсульта находился в коме.

Натиг Вели оглу Годжаев родился 5 сентября 1972 года в Баку. Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета. С 1998 года работал в СМИ. Был учредителем и главным редактором самой популярной газеты на азербайджанском языке “Oxu məni”, публиковался в изданиях «Polis», «Serial» и т.д. В 2011 году возглавил информагентство Mediainfo. В последние годы был главным редактором информагентства Mediapress. Активно освещал общественно-политическую и социальную жизнь. По его публикациям турецкие телеканалы CNN Türk и DHA делали сюжеты. Был обладателем множества национальных премий различных организаций и Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана в области журналистки, в 2015 году отмечен государственной медалью «Tərəqqi». Его супруга – журналист Кенуль Айпара, двое детей.

Minval.az