Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах ожидаются дожди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем — 7-9, в Баку ночью — 3-5, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью — 80-90, днем — 60-70 процентов.

Minval.az