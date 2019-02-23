По инициативе диаспорских организаций страны, действующих в более чем 20-ти государствах мира, в субботу в столице Бельгии — Брюселле, напротив Люксембургского дворца пройдет Общеевропейский карабахский митинг, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Митинг начнется в 14:00 по местному времени. Сотни азербайджанцев, проживающих за рубежом, собираются на Люксембургской площади с лозунгами «Мы хотим вернуться в Карабах!», «Справедливость к Ходжалы!», «Свободу Дильгаму и Шахбазу!».

По бакинскому времени митинг будет проходить с 17:00 до 19:00. В это время каждый сможет наблюдать в прямом эфире за митингом на официальной странице в Facebook Государственного комитета по работе с диаспорой (https://www.facebook.com/AzDiaspora/).

Госкомитет призывает как можно больше делиться в соцсетях новостью и видео о митинге. Это явится демонстрацией отношения к двойным стандартам Европы, а также ответом оккупанту, стимулом для более активной деятельности проживающих за рубежом соотечественников.

Minval.az