В Азербайджане в этом году будет восстановлено более 1000 километров дорог, которые соединят 600 сел.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

«Помимо этого, в этом году в Баку будет реализовано 13 проектов. Эти проекты связаны с реконструкцией дорог, соединяющих город Баку с селами и поселками. В этом году в Баку будут построены новые подземные и наземные переходы. Все эти проекты будут реализованы до конца этого года, и затем дороги будут сданы в эксплуатацию», — цитирует «Тренд» Мамедова.

Minval.az