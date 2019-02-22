Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о применении закона от 12 февраля 2019 года «Об утверждении Конвенции «О правовом статусе Каспийского моря».

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов президента в соответствие с законом «Об утверждении Конвенции «О правовом статусе Каспийского моря» и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом и в течение пяти месяцев проинформировать президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с законом «Об утверждении Конвенции «О правовом статусе Каспийского моря» и проинформировать Кабинет министров.

Minval.az