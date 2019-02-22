В Москве состоялся брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ходе которого азербайджанский журналист спросил о проведении в Москве «Лазаревского клуба», в котором примут участие руководители сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана.

Журналист связал проведение форума с тем, что Россия является сопредседателем в Минской группе ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, однако Мария Захарова его прервала.

«Подождите. Причем здесь сопредседательство России, эта функция и данный форум? Каким образом вы соотносите в вашем вопросе? Вот видите, как вы сами в вашем вопросе соединяете вещи, которые соединять не надо. Безусловно, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и на официальном уровне выполняет все взятые на себя обязательства. При этом в Москве проходят сотни форумов на различные темы. Если у вас есть информация, что в нем каким-то образом участвуют официальные лица, дайте мне, пожалуйста, эту информацию, я уточню», — важно сказала Захарова, которую цитируют армянские СМИ.

Имя журналиста и издание, которое он представляет, не указываются.

Minval.az