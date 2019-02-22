Азербайджанский журналист Фуад Аббасов обратился к зрителям на Youtube. Он объявил, что против него началась травля со стороны армян, и давление усиливается с каждой минутой. Ф. Аббасов отметил, что его могут убить в любое время.

«Это видео может быть последним», — сказал журналист в своем видеообращении.

Отметим, что Ф. Аббасов принимал активное участие в расследовании и дальнейшей публикации фактов о столкновении азербайджанцев и чеченцев в ночь на 14 февраля в Москве, и помог выявить истинных виновников этого опасного прецедента.

Нападки на Ф. Аббасова начались после того, как он сообщил в своем видеоканале о том, что человек — виновник межнационального противостояния, выдающий себя за азербайджанца, на самом деле гражданин Армении Гарник Арамович Варданян. В качестве свидетельства журналист показал фотографию паспорта этого «азербайджанца». Согласно расследованию Ф.Аббасова, этот армянин оскорбил жену чеченца и выдал себя за азербайджанца, затем этот чеченец по телефону, думая, что разговаривает с азербайджанцем, обругал и его, и всех азербайджанцев.

Кроме того, Ф.Аббасов указал, что озвученные в адрес азербайджанцев оскорбления в соцсетях распространил этот же армянин. Журналист просил правоохранительные органы России расследовать данный вопрос.

Minval.az