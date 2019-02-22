Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 766 мм ртутного столба, относительная влажность 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 23 февраля нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет в основном благоприятен для метеочувствительных людей.

Министерство предупреждает, что 25 февраля в основном в северных и восточных ройонах ожидаются дожди, местами интенсивные, в горный территориях вероятен снег.

Minval.az