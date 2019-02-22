22 февраля первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с делегацией, возглавляемой торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, сообщает АзерТадж.
22 февраля первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с делегацией, возглавляемой торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, сообщает АзерТадж.
Дата: 2019/02/22 13:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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